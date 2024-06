Ein 56-jähriger Quadfahrer und eine 58-jährige Autofahrerin sind am Dienstag gegen 9.40 Uhr auf der Landstraße 544 vom Kreisel Oberhausen in Fahrtrichtung Niederotterbach gefahren, teilt die Polizei mit. Als sie zu einem Fahrzeug der Straßenmeisterei aufschlossen, bremsten beide ab. Nachdem die Autofahrerin gewartet hatte und der Quadfahrer nicht überholte, überholte sie selbst. Als sie sich auf Höhe des Quadfahrers befand, zog auch dieser nach links. Er sah das Auto im letzten Moment und wollte wieder nach rechts lenken. Dabei übersteuerte er sein Gefährt und fuhr in den Entwässerungsgraben. Während der Mann vom Quad flog, rutschte die Maschine wieder auf die Fahrbahn und überschlug sich. Bei dem Unfall verletzte sich der Quadfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich, so die Polizei. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls musste die Landstraße kurz gesperrt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Nummer 06343 93340 bei der Polizei zu melden.