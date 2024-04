Das Publikum der Landauer Stunksitzung hat in diesem Jahr die Landauer Terrine als Empfänger der Eintrittsgelder der Sitzungen ausgewählt.

Bei der Scheckübergabe in Höhe von 500 Euro konnten sich die Stunker Werner Bosch, Wolfgang Harsch, Pirmin Roth und Mike Usinger vor Ort selbst ein Bild von der wichtigen Arbeit der Terrine machen. Dreimal wöchentlich, montags, mittwochs und freitags, gibt es von 11.30 Uhr bis 13 Uhr eine warme Mahlzeit in ansprechendem Ambiente. Für einen Kostenbeitrag von einem Euro je Essen können sich Menschen in der Bismarckstraße 23 gesund satt essen.

Wie es in einer Mitteilung der Stunker heißt, freuten sich die ehrenamtlichen Helfer der Terrine um ihren Vorsitzenden Artur Hackert über die Wahl des Publikums. Es sei schön, Menschen vergnügliche Stunden zu bereiten und dabei die, denen es nicht so gut gehe, nicht zu vergessen.