Landau. Der emeritierte Landauer Professor Norbert Kluge ist tot. Er war bis 2001 Professor für Sexualwissenschaft und Sexualpädagogik an der Uni Landau. Kluge hatte Pädagogik in Koblenz, Köln und Mainz studiert und seit 1969 an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule in Landau gelehrt. Kluge hat früh den Ruf der Uni gemehrt, indem er sich eines ansonsten eher schamhaft verschwiegenen Aspekts des menschlichen Lebens wissenschaftlich genähert hat, der Sexualität. Anfang der 1990er-Jahre verteidigte er ein Aufklärungsheft für Jugendliche der Landeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das sich zum Politikum entwickelte, weil es der CDU zu freizügig erschien. Kluge hat sich mit Teenager-Schwangerschaften und Empfängnisverhütung bei Jugendlichen auseinandergesetzt, und von ihm stammt das „Sexualleben der Deutschen – Eine repräsentative Momentaufnahme zu Beginn eines neuen Jahrtausends“. Eher grundsätzlicher Natur war „Das fundamentale Geschlecht – Überlegungen und Materialien zu einer begrifflichen Neubestimmung des weiblichen Menschen“, in dem es um die heute topaktuelle Frage der Geschlechtsbestimmung geht, bei der auch Faktoren wie die Selbstbestimmung eine Rolle spielen.