Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pritschenwagen und einem Fahrradfahrer kam es am Dienstag kurz nach 12 Uhr im Nordring in Landau an der Fußgängerampel zum Alten Messplatz. Ein 28-jähriger Autofahrer fuhr in Richtung Hindenburgstraße, laut Polizei vermutlich zu schnell. Als die Ampel auf Rot schaltete, bremste der Fahrer. Sein Fahrzeug geriet jedoch auf der regennassen Straße ins Rutschen und kollidierte mit dem 22-jährigen Studenten, als dieser mit seinem Fahrrad bei grüner Fußgängerampel über die Straße fuhr. Der Radfahrer erlitt Frakturen am Körper und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Er trug keinen Schutzhelm. Der Autofahrer blieb augenscheinlich unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf knapp 700 Euro, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.