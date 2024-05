Eigens zum 750. Stadtgeburtstag hat der Landauer Grafikdesigner Klemens Kluge eine Postkarte im Großformat herausgebracht. Das Motiv zeigt über 50 bekannte Wahrzeichen der Stadt, angeordnet um die ehemalige Festung. Hinter den Silhouetten stecken markante Bauwerke, lokale Spezialitäten und historische Elemente, darunter beispielsweise König Rudolf von Habsburg (oben links), der Landau das Stadtrecht verliehen hat. Wer sich auskennt, versteht auch die Symbolik der Farbakzente als Hinweise auf städtische Grünflächen oder Gewässer. Die Auflage ist auf 750 Stück limitiert. Die Karte kann in der Buchhandlung Bücher-Knecht in der Theaterstraße 11 erworben werden, auf Wunsch mit einem Jubiläumsstempel auf der Rückseite. Als Verantwortlicher für das Design der Route Vauban ist Kluge entsprechend vertraut mit der Stadtgeschichte. Seit 23 Jahren führt er in Landau das Designbüro Kluge Gestaltung.