Die Polizei warnt vor einem Mann mit gepflegtem Erscheinungsbild, der am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Luitpoldstraße einem Passanten zwei angeblich wertvolle Armbanduhren als Geschenk angeboten hatte. Laut Polizei handelt es sich um einen Betrüger. Nach einem kurzen Gespräch habe der Mann die Bankdaten des Passanten verlangt, der dies verweigerte und bei der Polizei Anzeige erstattete. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem 40 bis 45 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren, korpulenter Figur und gepflegtem Erscheinungsbild. Der Unbekannte war Fahrer eines dunklen Skoda Fabia mit WI-Kennzeichen für Wiesbaden. Es sei nicht auszuschließen, dass er weiterhin versuche, mit der Betrugsmasche Passanten zu täuschen. Bei Auffälligkeiten bittet die Polizei unter Telefon 06323 9550 umgehend um Hinweise.