Ein stark alkoholisierter Randalierer hat am Montagabend die Polizei beschäftigt. Nach deren Angaben waren Polizisten aus Annweiler und Landau zunächst zu einer hilflosen Person nach Annweiler gerufen worden, doch der Mann nahm vor Eintreffen der Streifen den Zug nach Albersweiler. Daraufhin gingen von dort mehrere Anrufe wegen einer randalierenden Person ein. Polizisten fanden den 29-Jährigen in der Kanalstraße. Da er sich direkt aggressiv zeigte, wurde er gefesselt. Aufgrund seines Ausnahmezustandes wurde er in eine Klinik gebracht. Als er zum Rettungswagen geführt wurde, beleidigte er die Beamten und spuckte einem der Polizisten ins Gesicht. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Täter zuvor bereits einen Zugbegleiter angegriffen hatte.