Die Polizei in Annweiler überwacht wegen der derzeitigen nächtlichen Tunnelsperrungen auf der B10 bei Annweiler verstärkt den Verkehr auf der ausgeschilderten Umleitungsstrecke, die unter anderem durch Annweiler führt. Sie hatte in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und von Mittwoch auf Donnerstag ein besonderes Augenmerk auf die Einhaltung des Nachtfahrverbots für Lastwagen gelegt. In der ersten Nacht hat sie in einem Zeitraum von 75 Minuten 25 Lkw kontrolliert. Alle hätten nicht gegen das Nachtfahrverbot verstoßen, da sie eine Ausnahmegenehmigung hatten oder es sich um berechtigten Anlieferverkehr handelte. Lediglich ein Lkw-Fahrer wurde beanstandet, da er vorgeschriebene Dokumente nicht mitführte. In der Nacht zum Donnerstag wurden in einer Stunde vier Lastwagen angehalten. Auch diesmal hatten alle Fahrer eine Ausnahmegenehmigung.