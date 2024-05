Die Fans der „Roten Teufel“ fiebern dem Finale des DFB-Pokals in Berlin entgegen, wo der 1. FCK am Samstag auf Bayer 04 Leverkusen trifft. In Landau spielt sich das Geschehen auch auf dem Rathausplatz ab. Die Gaumenfreunde Event GmbH lädt zum Public Viewing ein. Derzeit läuft der Aufbau der Bühne auf Hochtouren. Der Wochenmarkt samstags und dienstags wurde auf den alten Messplatz verlegt. Essens- und Getränkestände auf dem mit Sitzgelegenheiten möblierten Rathausplatz sind am Samstag ab 16 Uhr geöffnet, ab 19 Uhr beginnt die Übertragung des Spiels mit Vorberichten. Der Eintritt ist frei. Danach wird die Bühne stehen bleiben, denn in wenigen Tagen wird sie bei den Festlichkeiten zur 750-Jahr-Feier an derselben Stelle wieder genutzt.