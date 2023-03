Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landau hatte sich ehrenwerte Ziele gesetzt: Alle acht Stadtdörfer sollten Neubaugebiete für 500 Wohneinheiten bekommen. Vor allem Einheimische sollten preiswert zum Zug kommen. Doch von den einst genannten 220 Euro pro Quadratmeter ist man jetzt weit entfernt.

In den Neubaugebieten in den Stadtdörfern rückt die Bebaubarkeit der Grundstücke näher. Das trifft zumindest auf „Am Schlittweg“ in Mörzheim und „Am Kalkgrubenweg“