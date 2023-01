Seit 20 Jahren stellt die Landauer Nabu-Gruppe ihren eigenen Bio-Apfelsaft her, gewonnen aus ungespritzten Äpfeln von Landauer Streuobstwiesen und produziert mit der Hilfe vieler ehrenamtlicher Helfer. Die damit verbundene Arbeit lohnt sich: Der Erlös aus dem Apfelsaft-Verkauf dient dem Erhalt der Streuobstwiesen mit ihrer großen Artenvielfalt und ermöglicht die Finanzierung weiterer Naturschutzprojekte. Ein rundum nachhaltiges Produkt – wäre da nicht der Transport.

Bislang sind die Naturschützer darauf angewiesen, dass Interessenten eine Fahrt nach Mörzheim zum Naturschutzzentrum Hirtenhaus auf sich nehmen, um an den Saft zu kommen. Meistens kommen die Käufer mit dem Auto, um die Getränkekisten zu transportieren. Auch die Belieferung der Läden erfolgt mit dem Nabu-Bus. Jetzt haben die Nabu-Aktiven eine klimafreundliche Alternative gefunden.

Lastenräder bringen mehr Waren

In Kooperation mit dem Landauer Unternehmen Liefer-Knecht, das bisher unter anderem Bücher ausfährt, wird ab sofort auch ein Lieferservice per Lastenrad angeboten. „Wir freuen uns, dass wir unsere Kunden endlich auf nachhaltigem und emissionsfreien Weg mit unserem begehrten Apfelsaft beliefern können“, freut sich Vorstandsmitglied Dino Bussen. Der Verein hofft, damit ein positives Beispiel für andere Einzelhändler zu setzen und zu zeigen, wie nachhaltige, regionale Produktion und Logistik Hand in Hand gehen können. Neben dem Apfelsaft wird auch die Lieferung von Nabu-Wein, Nisthilfen und Wildbienenhölzern angeboten.

Info

Bestellungen können entweder online über die Homepage des örtlichen Naturschutzbundes (www.nabu-landau-stadt.de) oder telefonisch unter 06341 3526 aufgegeben werden. Die Transportkosten betragen pro Lieferung fünf Euro. Das Liefergebiet umfasst das gesamte Stadtgebiet inklusive der Stadtdörfer und Siebeldingen.