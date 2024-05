Das Naturschutzzentrum Hirtenhaus hat unter Mithilfe der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG einen neuen Anstrich bekommen, teilt der Nabu Landau-Stadt mit. Die Nachbarschaft in Mörzheim habe nicht schlecht gestaunt, als viele eifrige Leute angefangen hatten an dem 275 Jahre alten Hirtenhaus die Holzfenster zu schleifen und an der Fassade zu werkeln. Das Hirtenhaus ist im Besitz des Nabu Landau-Stadt und wird als Lernort genutzt. Ulf Janz, erster Vorsitzender der Nabu-Gruppe berichtet, dass das Streichen der Fenster und der Hausfassade längst überfällig gewesen und der „Raiffeisentag“ gerade zur rechten Zeit gekommen sei. Über 60 Mitarbeiter haben am Raiffeisen-Tag sechs nachhaltige Projekte in Städten und Ortsgemeinden ihres Geschäftsgebietes unterstützt und mit Spenden für das benötigte Material in Höhe von insgesamt 3000 Euro gefördert.