Ein Motorradfahrer ist am Samstagmittag auf der B272 bei Hochstadt mit einem Reh zusammengestoßen, gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 26-Jährige in Richtung Landau unterwegs, als das Tier etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Hochstadts die Straße überquerte. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Für das Reh kam jede Hilfe zu spät, der Biker wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für rund eine halbe Stunde war die Bundesstraße voll gesperrt.