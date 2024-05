Die Polizeiwache Annweiler hat am vergangenen Freitag verstärkt Kontrollen im Wellbachtal durchgeführt. Dabei war auch ein uniformierter Kradfahrer im Einsatz. Ein Motorradfahrer erhielt eine Anzeige, da er im Überholverbot überholte. Er wird sich auf ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen, teilt die Polizei mit. Darüber hinaus wurden bei einer Geschwindigkeitsüberwachung im Zeitraum von einer Stunde drei Fahrzeugführer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter im negativen Sinne war ein Motorradfahrer. Bei erlaubten 70 Stundenkilometern wurde er mit 97 km/h gemessen. Auf ihn wird ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Mit weiteren Kontrollen in der Zukunft kann gerechnet werden, teilt die Polizei mit.