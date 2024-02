Am frühen Samstagmorgen sind mehrere Briefkästen in Edesheim, Kirrweiler und St. Martin durch das Zünden von Feuerwerkskörpern beschädigt worden. Laut Polizei wurden einige Briefkästen auch gestohlen. Mehrere Zeugen berichten, dass sie einen dunklen BMW an den Örtlichkeiten beobachtet hätten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Zeugen und Hinweisgeber, die sich bei der zuständigen Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 melden können.