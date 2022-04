Pünktlich zum Start der Reisesaison hat die Stadtholding ihren Wohnmobilstellplatz am Landauer Freizeitbad La Ola erneuert. Nach Mitteilung der Stadt wurden ein Picknick-Platz sowie neue Stromversorgungssäulen installiert. Zudem wurde die Kapazität von fünf auf sechs Stellplätze erweitert. Die Plätze können über die Stettiner Straße angefahren werden. Im vergangenen Jahr musste der Wohnmobilstellplatz wegen Vandalismus vorübergehend geschlossen werden. Pandemiebedingte Engpässe hatten die Lieferung und Installation der neuen Versorgungsstationen zunächst verzögert. Gebucht werden können die Stellplätze ab sofort unabhängig von den Öffnungszeiten der Kasse im Freizeitbad. Wohnmobilisten reservieren bequem mit Smartphone und Kreditkarte. Nach dem Scannen eines individuellen QR-Codes an einer der Stromsäulen wird der Kunde auf eine Buchungsseite geleitet. Nach Auswahl der geplanten Aufenthaltsdauer und Hinterlegung der Zahlungsdaten wird die Stromversorgung automatisch freigeschaltet. Eine spontane Verlängerung ist jederzeit möglich, so die Stadt.