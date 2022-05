Bei bestem frühsommerlichen Wetter fiel in Mörzheim am Mittwoch der Startschuss für das Neubaugebiet „Am Schlittweg“. Ortsvorsteherin Dorothea Müller kann es kaum erwarten, bis die ersten Bewohner einziehen.

Die Erschließungsarbeiten sollen bis Ende des Jahres abgeschlossen sein; voraussichtlich ab Frühjahr kommenden Jahres kann dann der Bau der ersten Häuser beginnen. Im neuen Mörzheimer Neubaugebiet auf etwas über anderthalb Hektar am östlichen Rand des Stadtdorfs entstehen auf rund 15.500 Quadratmetern 43 Wohneinheiten.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch, der gemeinsam mit Bürgermeister Maximilian Ingenthron, Ortsvorsteherin Dorothea Müller sowie Vertretern der Verwaltung und der Baufirma den offiziellen Spatenstich vornahm, sprach von einem denkwürdigen Tag für Mörzheim. „Im Stadtdorf werden zurzeit gleich zwei langersehnte Projekte Wirklichkeit: ein neues Dorfgemeinschaftshaus und jetzt das Neubaugebiet Am Schlittweg.“

Ein Mehrfamilienhaus

Landau habe sich mit einer konsequenten und aktiven Siedlungspolitik auf den Weg gemacht, sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtdörfern Wohnraum zu schaffen – das trage nun Zug um Zug Früchte, so wie mit dieser zweiten Maßnahme der Wohnraumstrategie 2030 in Mörzheim. Wenige Wochen zuvor hatte bereits in Godramstein der Bau eines Neubaugebiets begonnen.

Von den 43 Wohneinheiten in Mörzheim entstehen 18 als Einfamilienhäuser, 16 in Doppelhäusern und neun im Mehrfamilienhaus. Das Neubaugebiet erhält Grünstreifen mit 24 neu zu pflanzenden Bäumen. Die Entwässerung erfolgt über auf das gesamte Gebiet verteilte kaskadenförmige Mulden.

Ortsbeirat überstimmt

„Das Neubaugebiet ist für Mörzheim wie sechs Richtige im Lotto“, freut sich Ortsvorsteherin Müller und ist überzeugt: „Die Stadtdörfer brauchen Neubaugebiete.“ Die Ortsvorsteherin berichtete, dass die Liste der Interessierten für das Mörzheimer Neubaugebiet in idealer Lage bereits lang sei. Die städtischen Gremien werden in den kommenden Wochen über die überarbeitete Richtlinie für die Vergabe von Wohnbaugrundstücken in den Stadtdörfern beraten.

Im Vorfeld hatte es Diskussionen wegen der Straßenführung gegeben. Der Ortsbeirat hätte bei der Aufstellung des Bebauungsplans das neue Viertel gerne mit dem Baugebiet Jakob-Becker-Straße verbunden. Nun wird es auf Beschluss des Stadtrats nur über einen Rad- und Fußweg mit dem bestehenden Gebiet verbunden. Er soll mit einem Poller ausgestattet werden, damit Rettungsfahrzeuge im Notfall durchfahren können. Die Verwaltung hat argumentiert, dass eine Straße viel Platz gebraucht hätte und außerdem vermeidbarer Schleichverkehr in beide Baugebiete gelockt würde. Die Stadt folgte so auch dem dringenden Wunsch sämtlicher Anlieger der Jakob-Becker-Straße.