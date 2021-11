Mit einer Rebschere hat ein Landwirt eine Spaziergängerin und ihren Hund bedroht. Am Donnerstagmorgen war die Frau mit ihrem und in der Nähe von Pleisweiler-Oberhofen unterwegs. Laut Polizei kam es in einem Wingert zum Aufeinandertreffen mit einem in Pleisweiler-Oberhofen ansässigen Landwirt. Nachdem es zunächst verbale Auseinandersetzungen gab, schubste der Landwirt die Frau aus dem Wingert und drohte ihr und dem Hund mit der Rebschere. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung, teilt die Polizei mit.