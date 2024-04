Der Trägerverein „Spurensicherung und Volkstheater“ spielt auch im aktuellen Haushalt des Landkreises SÜW Weinstraße wieder eine Rolle.

Damit unterstützt der Kreis weiterhin das Chawwerusch-Theater in Herxheim. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung hat der Kreisausschuss einstimmig einen Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro gebilligt. Ein Drittel der Einnahmen des Trägervereins besteht laut dieser Mitteilung aus Zuschüssen von Land, Landkreis und Ortsgemeinde. „Das Chawwerusch-Theater hat eine Strahlkraft weit über Herxheim hinaus, ist eine Bereicherung der Kulturlandschaft in SÜW und gleichermaßen Botschafter für die Ortsgemeinde und unseren Landkreis“, betont Landrat Dietmar Seefeldt. Die Zahlen zeigten, wie hoch die Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung sei. Im vergangenen Jahr hätten fast 17.700 Zuschauer 176 Aufführungen besucht. Die 39 Vorstellungen des Stationentheaters „Neuer Wind in Herxe“ zur 1250-Jahr-Feier der Ortsgemeinde Herxheim haben 3464 Menschen gesehen.

Chawwerusch feiert 40-jähriges Bestehen und Zehnjähriges der Sparte Expedition Chawwerusch. Passend dazu steht die aktuelle Spielzeit unter dem Motto „Es ist an der Zeit!“.

Info

Infomationen und Hintergründe unter https://www.chawwerusch.de/jubilaeum/