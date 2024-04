Noch bevor das erste Bier aus Anlass der 750-Jahr-Feier gezapft ist, stellt die Stadt Landau morgen auf dem Rathausplatz einen Maibaum. Wie die Verwaltung mitteilt, soll er ab 16 Uhr geschmückt werden, um 17 Uhr wird er aufgestellt. Anlass ist das Bierfest der Landauer an der Isar. Die Party startet mit einem After-Work mit Musik und Ausschank. Von Freitag bis Sonntag folgt dann das Bierfest anlässlich des Landauer Stadtjubiläums. Am Freitag eröffnet die Stadtkapelle aus Landau an der Isar um 18 Uhr das Fest. Auf den Fassanstich folgt am „Dirndl- und Lederhosenabend“ Livemusik unter dem Motto „Fette Gaudi“. Tickets sind für 20 Euro im Landauer Büro für Tourismus erhältlich. Freier Eintritt gilt dagegen an Samstag und Sonntag: Jeweils ab 11 Uhr gibt es einen Frühschoppen, am Samstag wird ab 15 Uhr Musik gespielt, ab 20 Uhr übernimmt der DJ von der Alm. Das Festzelt schließt am Sonntag um 15 Uhr. Übrigens: Auch das Bierprojekt Landau/Pfalz schenkt aus.