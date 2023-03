Die Kreisstraße, die von Edenkoben an der A65 über Venningen nach Altdorf führt, wird erneuert. Auf Beschluss des Kreisausschusses werden die Aufträge für den Ausbau vergeben. Die Arbeiten auf dem dreieinhalb Kilometer langen Abschnitt sollen noch in diesem Jahr beginnen, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Das Projekt soll etwa 1,25 Millionen Euro kosten, rund 60 Prozent der Kosten könnten vom Land übernommen werden, sofern der Förderantrag bewilligt wird. Die Arbeiten seien notwendig, da die Straße in einem schlechten Zustand sei. In derselben Presseerklärung teilt der Kreis mit, dass die ursprünglich für dieses Jahr angedachte Erneuerung der Insheimer Ortsdurchfahrt nicht realisiert werden kann. Die Mittel, die im Haushalt dafür vorgesehen waren, werden für das Projekt bei Edenkoben aufgewendet. Denn zunächst war geplant, nur einen kleineren Abschnitt der Kreisstraße auszubauen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) muss allerdings den Haushalt noch genehmigen, damit das Projekt auf der K6 umgesetzt werden kann.