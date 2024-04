Elf Autofahrer wurden bei drei Kontrollen von der Polizei bei Verstößen erwischt. Wie die Beamten mitteilen, wurde am Montag zwischen 9 und 13 Uhr in der Landauer Straße in Annweiler und der Albersweilerer Hauptstraße kontrolliert. Fünf Autofahrer waren nicht angeschnallt, bei einem Transporter war die Ladung nicht gesichert. Bei einer von Bürgern angeregten Tempo-Kontrolle zwischen 16.45 und 17.30 Uhr in der Straße Am Bahnhof in Queichhambach haben die Beamten fünf Temposünder erwischt. Der schnellste Fahrer war bei erlaubtem Tempo 50 mit 73 Kilometern pro Stunde unterwegs.