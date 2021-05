„Wissenschaft und Klimaschutz in den Landtag“ – das ist der Slogan einer Gruppierung, die in diesem Jahr in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal zur Wahl antritt: der Klimaliste RLP. Unter den 101 Kandidierenden – so viele, wie der Landtag Sitze hat – steht auf Platz vier eine junge Frau aus Landau, die davon ausgeht, auch tatsächlich ins Parlament einzuziehen.

Das dürfte ihr kaum über das Direktmandat im Wahlkreis 50 gelingen, aber wenn die Klimaliste die Fünf-Prozent-Hürde überspringe, werde sie mit sechs Abgeordneten in Mainz vertreten sein. Dass das so kommen wird, ist Kaycee Hesse überzeugt, denn die überwiegend jungen Leute von Fridays for Future (FFF) sind wegen Corona weniger sichtbar, aber nicht weg.

Auch die 21-jährige Hesse engagiert sich in dieser von Greta Thunberg angestoßenen Klimaschutz-Bewegung und ist als FFF-Delegierte auf Bundesebene aktiv. Viele FFF-Aktivisten hätten sich in der Liste zusammengefunden, um als parlamentarischer Arm dafür zu sorgen, dass die Politik deutlich stärker auf den Klimawandel reagiert als bisher. Hesse betont aber auch, dass die Klimaliste auch Themen wie Bildungspolitik und Soziales und sogar Außenpolitik abdecken wolle.

„Das ist unsere letzte Chance“

Warum kandidiert sie nicht bei den Grünen? „Weil das jetzt unsere letzte Chance ist“, sagt Hesse und meint das Umsteuern, um das Pariser Klimaschutzziel noch zu erreichen, wonach die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad begrenzt werden soll. „Wir müssen nächstes Jahr starten, sonst schaffen wir das nicht mehr“, sagt sie und spricht davon, aus Notwehr in die Politik zu gehen. „Wir wollen gar nicht, dass die Menschen auf uns hören, sondern auf die Wissenschaft“, sagt sie, „aber anscheinend braucht es dafür uns als Vermittler.“

Die Grünen gebe es schon so lange, dass sie viel von ihrem Aktivistischen und ihre kompromisslosen Forderungen eingebüßt hätten. „Die Grünen rutschen immer mehr in Richtung bürgerliche Mitte, um Stimmen zu gewinnen“, sagt Hesse, „dafür müssen sie Abstriche machen, weil die bürgerliche Mitte noch nicht bereit ist, so weit zu gehen, wie es nötig ist.“ Hesse sieht die Klimaliste daher auch als Anreiz für die in vielen Fällen an Regierungen und Mehrheiten beteiligten Grünen. Die täten zwar viel in Sachen Klimaschutz, aber noch lange nicht genug.

Bus und Bahn sollen kostenlos werden

Energiewende und Öffentlichen Nahverkehr nennt Hesse als Themenfelder, bei denen es zuerst umzusteuern gelte. Der Ausbau von Fotovoltaik und Windkraft müsse acht Mal schneller gehen, und Bus und Bahn müssten so komfortabel werden, dass man sie lieber nutze als das Auto. Dafür müsse der Nahverkehr kostenlos werden. Und natürlich gelte es, die Radwegeinfrastruktur auszubauen.

Aufgrund ihrer eigenen Lebensgeschichte will Hesse, die von sich sagt, dass sie die vermutlich einzige Transfrau auf der Wahlliste sei, sich auch um schwul-lesbische und Queer-Themen kümmern und für die Abschaffung des Transsexuellengesetzes, eines Bundesgesetzes, kämpfen, das in mehreren Punkten für verfassungswidrig erklärt worden ist. Das Thema Gleichberechtigung greife aber weiter: Auch Migranten, Behinderte und weitere Gruppen müssten stärker beteiligt werden. „Wir schlagen dafür Quoten vor“, sagt sie.

Wahlkampf aus Spendenmitteln

Ihren Wahlkampf bestreite die junge Liste mit ihren rund 500 Mitgliedern mit rund 30.000 Euro aus Spenden. Auf Plakaten werde es ein zentrales Motiv – zum Beispiel eine Solaranlage oder eine Waldspaziergangsszene – und einen Slogan geben, nicht die üblichen Kopfbilder. „Das Thema steht im Vordergrund, nicht wir“, sagt Hesse.