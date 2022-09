Im Klärwerk in Mörlheim steht eine Versuchsreihe des Unternehmens Wasser 3.0 kurz vor dem Abschluss. Wie der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) mitteilt, wird mit Siliziumdioxid getestet, wie sich Mikroschadstoffe wie etwa Arzneimittelrückstände an den Stoff binden. Getestet werde derzeit, ob sich dieses Verfahren – kombiniert mit Techniken zur Entfernung von Mikroplastik – wirtschaftlich als vierte Stufe der Abwasserreinigung eignet. In diesem Zuge will der EWL-Verwaltungsrat in seiner kommenden Sitzung auch entscheiden, ob die Kläranlage weiterhin als Standort für Forschungszwecke zur Verfügung stehen soll. Bedingung sei, dass die Projekte keine nachteiligen Auswirkungen auf die Reinigungsleistung haben und auf den EWL keine Kosten zukommen. Wasser 3.0 ist ein gemeinnütziges Greentech-Unternehmen, das aus der Landauer Uni hervorgegangen ist.