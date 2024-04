Die Wühlmäuse, ein Umweltprojekt der Protestantischen Kita Froschteich Queichheim, hat bei einer Aktion des Radiosenders RPR1 einen „Umweltbonus“ in Höhe von 1000 Euro gewonnen. Simone Schmitzer, stellvertretende Leitung der Kita, hatte das Projekt angemeldet. Gesucht wurden pfalzweit Projekte von Menschen, die sich in besonderem Maß für Natur und Umwelt engagieren. Die Garten-AG der Kita, bestehend aus an der Natur interessierten Kindern im Alter von vier bis fünf Jahren trifft sich mit Erzieherin Ulrike Lammert-Wüst einmal wöchentlich zum Gärtnern und für Naturerlebnisse. Im Vordergrund stehen drei Hochbeete, die von den Kindern bepflanzt werden. Sie erleben, wie dank ihrer Pflege aus einem winzigen Samenkorn eine Pflanze heranwächst, die sie später gemeinsam essen können.