Es soll erst einmal ein Testlauf sein: In den Pfingstferien öffnet die Stadt Landau die Kunstrasenplätze am Südpfalzstadion und am Sport- und Freizeitcampus am Ebenberg tagsüber zur allgemeinen Nutzung. Wenn das gut funktioniert, sollen die beiden Plätze auch in den Sommerferien für allen Fußballspiele offen sein.

Die Idee dazu hatte Peter Schilinski, Vorsitzender des SV Landau West 1961, wie die Verwaltung mitteilt. Er habe gefragt, warum die Kunstrasenplätze der Stadt eigentlich dann nicht bespielt werden, wenn Schüler gerade viel Zeit haben. „Wir probieren das jetzt aus und sammeln Erfahrungen, beispielsweise ob die Plätze pfleglich behandelt werden“, unterstreicht Sportdezernent Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Am Dienstag, 30. Mai, geht es los. Die Kunstrasenplätze sind dann bis Freitag, 9. Juni, montags bis freitags von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten sind die Anlagen verschlossen.

Da einige Vereine auf den Plätzen auch in den Ferien trainieren, kann es sein, dass ab 17 Uhr Trainingsbetrieb herrscht, schränkt die Verwaltung ein. Wenn nicht der gesamte Platz gebraucht werde, sollte ein paralleles Spielen nach Rücksprache mit dem Trainerteam vor Ort möglich sein.