Auch in diesem Jahr haben sich wieder die Mitglieder vom Club der Köche Südpfalz zum Spargelschälen am Samstag vor dem Muttertag auf dem Landauer Wochenmarkt eingefunden. Der Erlös geht an die „Herzenssache“ des SWR/SR und der Sparda-Bank. Den Spargel hatten die Marktbeschicker gesponsert. Dieser wurde für eine Suppe und den Salat (der im Jugendwerk St. Josef vorbereitet wurde), weiterverarbeitet, hierzu wurden Erdbeeren, Räucherlachs oder Putenschinken serviert. Das alles wurde anschließend (gegen eine Spende für die gute Sache) an die Besucher auf dem Wochenmarkt verteilt. Weiterhin bestand die Möglichkeit, den vorab auf dem Markt gekauften Spargel geschält zu bekommen. Der Erlös der Aktionen liegt bei fast 750 Euro.