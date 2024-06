Ein Zeugen hat der Polizei am Freitag gegen 9.40 Uhr gemeldet, dass in der Moltkestraße ein Mann gegen geparkte Fahrzeuge trete. Eine Streifenwagenbesatzung fand den Beschuldigten nicht mehr, stellte aber an abgestellten Autos einen beschädigten Außenspiegel fest. Bei dem Täter soll es sich um einen Mann mit blonden kurzen Haaren und weißer Kleidung handeln. Weitere Zeugen und Geschädigte können sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Rufnummer 06341 2870 melden