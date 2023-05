Die Pfadfinder Sebastian und Anna-Lena Schmitt möchten die Völker der Welt einander näher bringen. Zumindest wollen sie ihren Beitrag dazu leisten. Das Paar plant eine Weltreise – in einem umgebauten Feuerwehrwagen.

Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit und Toleranz sind Grundpfeiler der Pfadfinderbewegung. Einer Bewegung, der sich Sebastian und Anna-Lena Schmitt ein Leben lang verschrieben haben. Damit verbinden sie auch das große Abenteuer ihrer Reise um die Welt.

Als wir mit Sebastian Schmitt über sein Projekt „World Tour of Scout Movement“ (Weltreise der Pfadfinderbewegung) sprechen, ist er gerade mit 150 Schützlingen im Pfadfindercamp an der luxemburgischen Grenze. Der 35-jährige ist seit Kindertagen begeisterter Pfadfinder, betreut heute als Erwachsener den Nachwuchs des Landauer Stamms der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg.

Nun hat er Großes vor, um die Philosophie der Bewegung zu verbreiten. „Es geht uns darum, Toleranz und Völkerverständigung in die Welt zu bringen. Darum möchten wir, stellvertretend für die restlichen Pfadfinder hier bei uns, auf Reise gehen, von Land zu Land, und unsere Erlebnisse dokumentieren.“ In einem Jahr soll es losgehen.

Innen wird der Transporter umgebaut und wohnlich gestaltet, hier Anna-Lena und Sebastian Schmitt. Foto: Schmitt

24 Länder

Die Route führt einmal quer durch die Welt: Über den Süden Europas in den Nahen Osten, nach Zentralasien, China und weiter nach Südostasien. Von dort geht es mit der Fähre nach Südamerika, weiter nach Mittelamerika, in die USA und schließlich nach Kanada. Insgesamt 24 Länder wollen die Schmitts ansteuern – und in jedem von ihnen mit den dortigen Pfadfindern leben. „Inhaltlich werden bei der World Tour of Scout Movement Pfadfindergruppen mit ihrer Geschichte symbolisch für das Land in den Mittelpunkt gestellt und aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet“, erklärt Schmitt.

Pro Land wird auf den Social-Media-Kanälen des Projekts je ein Video erscheinen, das Themen wie typisches Essen oder kulturelle Besonderheiten abbildet. Nach dem Ende der Reise wird aus den vielen kurzen Beiträgen ein Film entstehen, der für Pfadfindergruppen aus aller Welt als Lehrmaterial dienen soll. Die Gruppe geht mit großen Ansprüchen an die Sache heran: „Wir haben das Ziel, über eine Million Menschen zu inspirieren und zu einer Veränderung ihres Denkens und Handelns zu bewegen. In dem wir mehr Toleranz in unseren Alltag bringen, den Mehrwert anderer Kulturen erkennen.“ Zielgruppe seien 57 Millionen aktive Pfadfinder und Pfadfinderinnen aus 216 Ländern und Territorien, „die als Multiplikatoren unserer Botschaft dienen sollen.“

Die Pfadfinder werben für das Projekt, hier Sebastian und Anna-Lena Schmitt. Foto: Schmitt

Schon 1000 Arbeitsstunden

Sebastian Schmitt und seine Frau Anna-Lena werden die Reise gemeinsam mit ihrer jungen Tochter Clara antreten. Etappenweise werden sie von fünf weiteren Teammitgliedern begleitet. Das Abenteuer werden sie in einem umgebauten Feuerwehrfahrzeug, Baujahr 1987, bestreiten. Das geländefähige Allrad-Fahrzeug wird gerade mit einem eigens hergestellten Wohnbereich ausgestattet.

Auf der Youtube-Seite des Projekts gibt es Einblicke in das ungewöhnliche Reisemobil: Stolz zeigt dort Schäfer etwa die in Eigenarbeit eingebaute Küche oder die ausziehbare Toilette. Rund 1000 Arbeitsstunden hat die Gruppe bisher investiert, die Kosten größtenteils aus eigener Tasche bezahlt. Fünf Leute werden im fertigen Fahrzeug mitfahren und schlafen können. Dabei soll auch die Nachhaltigkeit im Blick bleiben: Um den eigenen Co 2 -Ausstoß zu kompensieren, unterstützt World Tour of Scout Movement das Klimaschutzprojekt Atmosfair.

Info

Die Gruppe sucht noch Kooperationspartner, die helfen möchten.