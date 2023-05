Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei sich haltende Hände, ein Sterbebett, Tränen — solche Szenen kommen einem beim Wort Hospizdienst in den Kopf. Dabei geht es oft um das Gegenteil: das Leben. Jochen Sonne ist ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Ambulanten Hospizzentrum in Landau. Seit zwei Jahren begleitet er einen an Krebs erkrankten Mann. Über eine Freundschaft, bei der gelacht und sogar gegrölt wird.

Wie klingt Marlene Dietrich? Erotisch? Oder doch eher verrucht? Jochen Sonne und sein Freund Jürgen suchen nach dem einen Wort, das der Stimme der Sängerin und Leinwandikone gerecht