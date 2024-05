Die überparteiliche Europa-Union Südpfalz lädt aus Anlass der Europawahlen am Sonntag, 9. Juni, zu einer Podiumsdiskussion ein. Daran nehmen Kandidierende von fünf Parteien teil. Drei von ihnen sind bereits Mitglieder des Europäischen Parlaments und stellen sich als rheinland-pfälzische Spitzenkandidaten ihrer Parteien erneut zur Wahl, nämlich Karsten Lucke (SPD), Jutta Paulus (Bündnis 90/Die Grünen) und Christine Schneider (CDU). Die FDP ist mit ihrem Kandidaten Maximilian Krolo auf Platz zwei der Landesliste vertreten. Auch das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wird mit David Schwarzendahl als vorderpfälzischem Vertreter der Landesliste dabei sein. Die Podiumsdiskussion ist am Mittwoch, 22. Mai, ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Stiftskirche in Landau. Besucher haben die Möglichkeit, eigene Fragen an das Podium zu richten.