Ein größerer Polizeieinsatz hat am Sonntagabend für Aufregung und Verunsicherung in Oberotterbach gesorgt. Wie die Beamten am Montag mitteilen, war der Hintergrund ein zu einer gefährlichen Körperverletzung eskalierter Streit in Ludwigshafen. Dort hatte ein in Oberotterbach wohnender junger Mann am Freitagabend einen 30-Jährigen in einer Wohnung mit einem Cuttermesser verletzt. Der 30-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus gebracht. Grund für die Auseinandersetzungen dürften Sorgerechtsstreitigkeiten gewesen sein, berichtet die Polizei. Der Oberotterbacher wurde daraufhin nach der Tat telefonisch bedroht. Diese Bedrohungen lösten den Polizeieinsatz aus.

Die Polizei hatte bereits am Sonntagabend betont, dass keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden habe. Dennoch waren Oberotterbacher verunsichert und Gerüchte gestreut worden. So war die Rede davon, dass die Polizeibeamten sich lange vor der Kita im Dorf postiert oder auch Patrouillengänge durchgeführt hätten.