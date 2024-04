Es ist oft nicht einfach, wenn sie Gewohntes ändert. An einer Kreuzung bei der Horstbrücke darf man vom Horstring kommend nicht mehr geradeaus fahren. Aber eine Ampel hat noch immer den entsprechenden Pfeil. Das verwirrt.

So eine Kreuzung kann ganz schön verwirrend sein. Vor allem, wenn sich etwas geändert hat. Derzeit geht das wohl einigen Autofahrern so, wenn sie aus dem Horstring kommend an der Kreuzung zur Horststraße oder Brandenburger Straße stoppen. Zur Orientierung: Letztere Straße geht über in die Schneiderstraße und an den beiden weiterführenden Schulen in Queichheim vorbei, nach rechts geht’s zur Horstbrücke und nach links Richtung La Ola. Die Kreuzung sieht vom Horstring kommend nun deutlich anders aus, als man es jahrzehntelang gewohnt war.

Auf der Straße einzeichnet ist nun nur noch je eine Links- und Rechtsabbiegespur – in Übereinstimmung mit den Verkehrsschildern an der Ampel, die ebenfalls anzeigen, dass das Geradeausfahren nicht mehr erlaubt ist. Dazwischen sind Radstreifen eingezeichnet, und die Ampelanlage gibt’s ja auch noch. Und da liegt das Problem. Zwei Ampeln haben Richtungsanzeigen für Rechtsabbieger, zwei gar keine und eine hat noch den Geradeaus-Pfeil. Und dann fragt man sich direkt: Wo muss ich mich mit meinem Auto einreihen, wenn ich geradeaus will? Und die Antwort ist intuitiv schwer zu fassen, auch weil sie ungewohnt ist.

Unfall: Auf falschen Pfeil geschaut

Sie lautet nämlich: nirgends. Das betonen die Landauer Stadtverwaltung und die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Schilder mit den Richtungspfeilen seien eindeutig. So eindeutig scheint das aber für Autofahrer nicht zu sein: Bei der Redaktion haben sich mehrere Leser gemeldet, die die Beschilderung anders auffassen. Er gehe davon aus, dass er als Anwohner weiter geradeaus dürfe, schreibt ein Leser. „Mittlerweile fahren Autofahrer aus der Brandenburgerstraße kommend ohne zu halten links ab Richtung Horstbrücke. Alle denken wohl, da darf niemand mehr vom Horstring aus geradeaus fahren. Man bekommt sogar böse Worte und Handzeichen, wenn man vom Horstring aus geradeaus fährt. Mittlerweile hat es deshalb auch schon Unfälle gegeben.“ Auch andere berichten, dass sie davon ausgingen, die Ampelanlage sei das vorrangige Verkehrszeichen – und der Pfeil erlaube, geradeaus zu fahren.

Es sei korrekt, dass es einen Unfall seit den Veränderungen an der Verkehrsführung gegeben habe, bestätigt die Polizei auf Anfrage. Aber dieser habe nicht direkt damit zu tun. Der Fahrer habe auf die falsche Ampel geschaut und sei bei grünem Rechtsabbieger-Pfeil auf die Kreuzung gefahren. Sprich: Es wäre auch vor einigen Monaten zu diesem Unfall gekommen.

Aber warum gibt es dann die Ampel mit dem Geradeaus-Pfeil noch? Ein Fehler der Verwaltung, wie ein RHEINPFALZ-Leser mutmaßt? Nein. Der Pfeil sei für die Radfahrenden gedacht, die ja noch geradeaus dürfen, erklären die Mobilitätsabteilung der Stadt und die Polizei. So könnten diese sicher die Kreuzung überqueren.