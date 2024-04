Seit mehr als zwei Jahren tobt der Krieg in der Ukraine, vor fünf Monaten griff die radikal-Islamistische Hamas Israel an, und seitdem tobt auch dort ein nicht enden wollender Krieg. Hinzu kommen weitere kriegerische Auseinandersetzungen in vielen Teilen der Erde. In solch schweren Zeiten finden viele Menschen innere Stärke in ihrem Glauben an Gott. So auch in Burrweiler.

Gesinnte treffen sich an jedem ersten Mittwoch des Monats um 18 Uhr an der Marienkapelle hinter der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung und beten für den Weltfrieden. Die erst neu gestaltete Örtlichkeit bei der Kapelle wurde mit einer zeitweisen Beleuchtung, einer aus Italien stammenden Herz-Jesu-Statue und einem mit mehreren Sandsteinen angelegten Steinkreuz sowie Sitzmöglichkeiten gestaltet.

Dem Aufruf zum Gebet folgen Gläubige aus Burrweiler, Flemlingen, Roschbach, Arzheim, Landau, Neustadt und sogar aus Limburgerhof. Alle Interessenten sind eingeladen.