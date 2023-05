Bad Bergzabern feiert am 16. und 17 Juni sein Kurparkfest. Anders als bei den vergangenen Auflagen wird dieses Jahr kein Eintritt verlangt werden. Das teilte Stadtbürgermeister Hermann Augspurger (FWG) am Donnerstagabend im Stadtrat mit. Möglich sei dies, weil genügend Sponsorengelder zusammengekommen seien. Aktuell seien 9500 Euro fix zugesagt, erklärt Augspurger. Auch das Programm für die beiden Festtage steht. Zwei Vereine sowie einige Gastronomen sorgen laut dem Bürgermeister für Essen und Trinken, am Freitagabend spielt die Band Fine R.I.P., am Samstagabend die Band X-Rays. Zudem gibt es DJ-Musik. Der Samstagmittag wird zum Familienfest, bei dem zwischen 15 und 17 Uhr Markus Becker ein Kinderprogramm liefert.