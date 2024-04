Das Bundesumweltministerium spendiert rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft 51 Kommunen in ganz Deutschland einen öffentlichen Trinkwasserbrunnen, darunter auch Landau. Darauf haben die Freien Wähler jetzt hingewiesen. Sie möchten jetzt von der Stadtverwaltung wissen, wann und wo der neue Trinkwasserbrunnen aufgestellt wird. Nach ihren Informationen ist einer in der neuen Königstraße geplant. Tatsächlich ist gerade an der Kreuzung von Gerber- und Kronstraße eine neue Trinkwassersäule aufgestellt worden. Weil ein Trinkwasserbrunnen für 49.000 Einwohner „nicht als besonders üppig zu bezeichnen“ sei, schlagen die Freien Wähler vor, weitere beispielsweise über Sponsoring zu finanzieren. Bisher gibt es in Landau kostenloses Trinkwasser am Untertorplatz, auf dem Bahnhofsvorplatz und im Südpark, außerdem an den beiden Brunnen auf dem Rathausplatz sowie vor dem Sitz des örtlichen Versorgers Energie Südwest in der Industriestraße, der die Brunnen installiert hat und wartet. Die Freien Wähler wollen, dass das Thema Klimaanpassung in der Bevölkerung noch bekannter wird und mehr gegen das Aufheizen der Innenstadt und zum Schutz der Menschen getan wird, schreibt der Freie-Wähler-Vorsitzende Bernd Liessfeld.