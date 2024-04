Glück im Unglück hatte eine 67-Jährige bei einem Unfall am Dienstagabend in der Hauptstraße in Heuchelheim-Klingen. Die Dame war dort mit ihrem VW unterwegs und nickte am Steuer ein, wie die Polizei berichtet. Wegen des Sekundenschlafs kam sie mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Sandsteinpoller an einem Wohnhaus und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die gute Nachricht ist, dass sich die 67-Jährige nur leicht verletzt hat. Der Sachschaden hingegen ist immens, er wird von der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. Auf die VW-Fahrerin wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zukommen.