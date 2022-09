Mehr Solarenergie für Landau: Unter dem Titel „Klima schützen, klug investieren: Jetzt Solar aufs eigene Dach!“ veranstaltet die Stadtverwaltung im Zuge der Solaroffensive am Donnerstag, 8. September die nächste Infoveranstaltung in Mörlheim. Referent Wolfgang Müller, Leiter und Sprecher der Fachgruppe Solartechnik im Landesverband Erneuerbare Energie Rheinland-Pfalz/Saarland, informiert zu Photovoltaik und Solarthermie, teilt die Stadt mit. Er erläutert den Teilnehmern den schnellsten Weg zur eigenen PV-Anlage und beantwortet deren individuelle Fragen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Sportheim in der Mörlheimer Hauptstraße 47b.

Eine Anmeldung beim städtischen Umweltamt per E-Mail an solaroffensive@landau.de oder telefonisch unter 06341 133505 ist erforderlich.