Ganz Landau eine Bühne: Bei der Fete de la Musique am Dienstag treten überall in der Innenstadt Einzelmusiker und Bands aller Stilrichtungen auf. Manche kommen mit vollem elektronischen Equipment, wie die Landauer Band Ease gegenüber C&A, die mit ihrer Mischung aus Rock, Funk, Soul und Blues gute Stimmung verbreitet und zum Tanzen animiert. Matthias Pianoman Müller aus Offenbach hat dagegen nur Rollen und Griffe an sein kleines Klavier geschraubt und es an die Ecke von Gerber- und Kronstraße gerollt. Er haut mit hohem Tempo Boogie-Woogie in die Tasten – weithin hörbar und dank freigelegter Klaviermechanik auch optisch ein Hingucker. Wieder andere sind mit Beatbox, Gitarre und Gesang dabei. Die vielleicht größten Spenden sammeln schon am Nachmittag zwei kleine Kinder ein: Während der Vater sie auf der Gitarre begleitet, zupfen und streichen die jungen Anfänger mit großer Ernsthaftigkeit ihre Mini-Geigen, was die Zuhörer offenbar berührt. Für eine Pizza am Abend werde es wohl langen, stellt der Vater erstaunt fest, als ein paar Münzen und dann sogar ein Schein in den Geigenkasten fliegen.