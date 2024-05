Am 30. Mai 1274 verlieh König Rudolf I. Landau die Rechte einer Stadt. Der Jahrestag dieses historischen Datums rückt immer näher – und damit auch das große Festwochenende von Donnerstag bis Sonntag, 30. Mai bis 2. Juni, auf dem Rathausplatz. Im Zuge dessen gibt es auch eine Reihe von Jubiläumsartikeln.

Die Stadt Landau hat den Flyer mit dem Programm für das Festjahr und das Festwochenende noch einmal neu aufgelegt, teilt die Stadtverwaltung mit. Er wird in diesen Tagen an alle Haushalte in der Innenstadt verteilt. Er ist auch in den städtischen Dienstgebäuden wie dem Rathaus und in vielen Geschäften im Stadtgebiet erhältlich. Ebenfalls neu sind Schoppengläser, die beim Festwochenende ihre Premiere feiern und die es dann sowie danach für 4 Euro zu kaufen gibt. Die Gläser ziert das von Schüler Benjamin Sturm designte Jubiläumslogo. Sie sind ab dem Festwochenende im Büro für Tourismus im Rathaus erhältlich, heißt es in einer Mitteilung.

Erhältlich sind auch Jubiläumsdubbebecher aus Kunststoff für ebenfalls 4 Euro – „allerdings nur noch wenige“. Zudem zu haben ist eine Jubiläumscuvée, die acht Landauer Weingüter aus den weinbautreibenden Stadtdörfern und der Kernstadt gemeinsam geschaffen haben. Sie besteht aus den drei Rebsorten Chardonnay, Weißburgunder und Grauburgunder. Auch gibt es ein 1000-Teile-Wimmel-Puzzle von Stefan Hitschler, Diana Lazaru und dem Verlag Lipplerbookz. Es zeigt das Motiv des Landauer Wochenmarkts aus dem Wimmelbuch „Wir wimmeln uns durch die Pfalz“. Darüber hinaus gibt es Fan-T-Shirts. Dabei steht die Stadt Landau – oder besser gesagt „Landaach“ – mit ihrem Stadtgründungsdatum im Jahr 1274 im Fokus. Auch Socken, Schlüsselanhänger, Fliesen und kleine Puzzles aus Lego-Steinen gibt es. Der Erlös aus dem Verkauf wird an eine soziale Einrichtung für Kinder in der Stadt Landau gehen.

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.landau-tourismus.de im Internet.