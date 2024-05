Die städtische Jugendförderung hat den Verkauf der Landauer Ferienkarte gestartet. Sie ermöglicht nicht nur freien Eintritt in den Landauer Zoo, das Freibad am Prießnitzweg oder den Wild- und Wanderpark Silz während der Sommerferien, das Angebot umfasst auch mehr als 100 Veranstaltungen aus den Bereichen Sport, Kunst, Kultur, Wissenschaft und Natur. Die Ferienkarte ist laut Mitteilung der Stadt gültig in den Sommerferien in Rheinland-Pfalz, beginnend mit dem letzten Schultag vor den Ferien (12. Juli), endend mit dem letzten Sonntag vor Schulbeginn (25. August). Teilnehmen können alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 18 Jahren. Erhältlich ist die Karte für 5 Euro in den Sekretariaten der Landauer Schulen, im Büro für Tourismus im Rathaus, bei der Jugendförderung in der Waffenstraße 5 sowie im Mehrgenerationenhaus und im Jugendtreff Horst am Danziger Platz. Online unter www.landau.feripro.de können sich interessierte Kinder und Jugendliche auch bereits für die verschiedenen Angebote vormerken. Die Verlosung der Plätze findet am 17. Juni statt; ab dem 18. Juni ist die Sofortbuchung freier Plätze möglich.