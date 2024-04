Welchen Fußballverein er unterstützt, das hat ein Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bad Bergzabern deutlich sichtbar mitgeteilt. Gegen 4.30 Uhr, so teilt es die Polizei mit, hat er Scheiben, Fassaden und Firmenschilder am Jysk-Markt und an der Eisdiele Bechtolina in der Landauer Straße mit dem Schriftzug „FCK“ besprüht. Den Sachschaden schätzt die Polizei an beiden Orten auf je 500 Euro. Zwar gibt es Hinweise auf den Täter, die Polizei bittet dennoch Zeugen, sich bei ihr unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.