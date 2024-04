Vor 65 Jahren hat Fridolin Rieder die private Solidaritätsaktion „Tour der Brüderlichkeit“ ins Leben gerufen. Als Hilfsbewegung zugunsten französischer Pfarrer, die für ihren priesterlichen Dienst kein staatliches Gehalt gekommen. Nach dem Tod von Fridolin Rieder hat dessen Sohn Eduard die Hilfsaktion fortgeführt. Wie Joachim Rieder berichtet, war Eduard Rieder Anfang März mit seinem Privatauto fünf Tage in Frankreich, Zielorte waren unter anderem Verdun, Chalons-en-Champagne, Autun, Romans-sur-Isére und Besabcon. Dabei legte er 2150 Kilometer zurück. Er besuchte 20 Priester im Alter von 43 bis 99 Jahre und übergab 5855 Euro an Spenden. Sie kommen von kirchlichen Gemeinschaften sowie von Bürgern aus der Süd- und Vorderpfalz. In Epinouze besuchte Rieder Odile Revol, die seit mehr als 50 Jahren in Togo in der Krankenpflege tätig ist und gerade auf Heimatbesuch bei ihrer Familie weilte. Er überbrachte ihr Spenden von Herxheimer Bürgern, die sie aus ihren früheren Begegnungen in der Südpfalz kennen.

Info

Wer sich über die Aktion informieren möchte, kann mit Rieder per Mail Kontakt aufnehmen: eduard.rieder@gmx.net.