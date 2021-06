„Wald statt Asphalt“ ist das bundesweite Aktionswochenende überschrieben, das auch in der Südpfalz Thema ist. Für eine Mobilitätswende treten am Samstag, 5. Juni, der ADFC, der BUND, die BI Queichtal, Attac, Greenpeace, Fridays for Future, Alsace Nature, die Uni-Umweltgruppe, Green Office und Extinction Rebellion auf den Plan. Eine Fahrrad-Demonstration beginnt um 16 Uhr mit einer kleinen Kundgebung auf dem alten Messplatz in Landau im Bereich der Straße Am Kronwerk und führt dann bei Godramstein auf die B10 bis Annweiler, die für diesen Zeitraum voll gesperrt wird. Im Trifelsstadion ist für etwa 17.30 Uhr eine Abschlusskundgebung angesetzt. Die Organisationen fordern den Erhalt des deutsch-französischen Biosphärenreservats, mehr Radwege, die Weiterentwicklung des ÖPNV auch im ländlichen Raum, Klimaschutz durch Stopp des Fernstraßenausbaus und mehr Schienenkilometer statt immer neuer Autobahnkilometer. Die Veranstalter haben rund 500 Teilnehmer angemeldet.