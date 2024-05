Bei einigen Winzern ist er schon länger im Einsatz. Jetzt kann in Landau jeder den neuen Klima-Diesel tanken. Bisher jedoch nur bei einer Tankstelle.

Pünktlich um 11 Uhr sind an diesem Mittwoch drei Zapfsäulen bereit, den klimaschonenden Diesel HVO 100 in die Tanks von Autos zu füllen. HVO steht für Hydrotreated Vegetable Oils, also mit