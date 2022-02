Am Samstag gegen 21 Uhr versuchten unbekannte Täter, über die Hauseingangstür in ein Wohnhaus in der Weinstraße in Pleisweiler-Oberhofen einzudringen. Der oder die Täter wurden vermutlich durch den anwesenden Bewohner gestört, sodass der Versuch scheiterte, wie die Polizei informiert. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 063433 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.