Da sich in der ehemaligen Schuhfabrik Mandery in Schwanheim die Tore nun endgültig geschlossen haben, will sich der Gemeinderat den Vorverkauf der Immobilie sichern. Hintergrund, so Ortsbürgermeister Herbert Schwarzmüller, sei es, eventuell neue Wohneinheiten auf dem 850 Quadratmeter großen Gelände zu schaffen. Allerdings stehe der Gemeinderat erst am Anfang der Sondierung des Geländes. Die Nebengebäude der ehemaligen Firma seien in einem desolaten Zustand. Der Haupttrakt war 1985 für die Firma Spieß aus Fehlbach bei Stuttgart Produktionsstätte für Schuheinlagen gewesen. In was für einem Zustand dieser sei, wisse die Gemeinde noch nicht.