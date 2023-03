Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Claudia Klingner-Kaufmann sieht nicht so aus, aber sie ist eine Rebellin. Eine Klimaschutz-Aktivistin, ohne dass sie sich auf Straßen oder an Bilderrahmen festklebt. Sie will Energiesparen auch als persönliche Kriegserklärung an Putin verstanden wissen. Duschtipps von Robert Habeck braucht sie nicht.

[Korrigiert: Wechselrichter statt Gleichrichter]Claudia Klingner-Kaufmann ist ein Klimaflüchtling. Die Bankkauffrau und frühere Leiterin einer Bausparkassen-Niederlassung in Landau verträgt