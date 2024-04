Der Kreischorverband Südpfalz feiert sein 75-jähriges Bestehen. Er zählt 2400 Sängerinnen und Sänger in Erwachsenen- und Kinder-Jugendchören. Das Einzugsgebiet erstreckt sich von St. Martin im Norden bis Schweigen im Süden, Oberschlettenbach und Lingenfeld im Westen. Gefeiert wird am Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Hochstadt. Rund 300 Sänger aus zwölf Chören umrahmen die Festveranstaltung. Es nehmen teil: Kinderchor Junge Kantorei St. Martin, Tonart Hochstadt, MGV Dierbach, GV Queichhambach, Singgemeinschaft Niederotterbach, MGV Essingen, Jugendchor Ingenheim, Liederkranzchöre Zeiskam, MGV Offenbach und Adhoc Chor Ingenheim. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Dietmar Seefeldt.