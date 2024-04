Am Montagmorgen hat ein landesweiter Streik im privaten Busverkehr begonnen, von dem auch die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft (QNV) betroffen ist. Wie deren Betriebsleiter Jan Demand mitteilt, sei gemäß eines Streikaufrufs der Gewerkschaft Verdi bis Sonntag, 21. April, mit einer Blockade der Busdepots zu rechnen. Die Folge sind Verspätungen und Ausfälle mehrerer QNV-Linien. Überhaupt nicht verkehren können am Montag laut Demand folgende Linien: 532: Landau Hauptbahnhof – Deutsches Tor – Westring – Wollmesheim – Mörzheim; 534: Landau Hauptbahnhof – Bornheim EKZ – Landau-Ost – Gewerbepark am Messegelände – Landau Hauptbahnhof; 535: Danziger Platz – Berliner Straße – Landau Hauptbahnhof – Weißquartierplatz – Südring – Wollmesheimer Höhe; 536: Mörlheim – Queichheim – Landau Hauptbahnhof – Innenstadt – Landau Hauptbahnhof – Queichheim – Mörlheim; 537: Landau Hauptbahnhof – Malerviertel – Zentrum – Ebenberg – Landau Hauptbahnhof; 538: Danziger Platz – Hallenbad – Landau Hauptbahnhof – Deutsches Tor – Westring – Wollmesheimer Höhe; 539: Landau Hauptbahnhof – Innenstadt – Horst – Dammheim – Essingen – Walsheim; 540: Bad Bergzabern – Klingenmünster – Billigheim-Ingenheim – Landau; 541: Landau – Billigheim-Ingenheim – Bad Bergzabern (– Wissembourg); 543: (Landau –) Bad Bergzabern – Wissembourg; 544: Bad Bergzabern – Schweighofen – Niederotterbach; 590: Germersheim – Lingenfeld – Weingarten – Lustadt – Hochstadt – Landau; 599: Freisbach – Weingarten – Schwegenheim – Lingenfeld – Germersheim.

Auf folgenden Linien kommt es zu Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen: 520: Landau – Godramstein – Siebeldingen – Birkweiler – Ranschbach; 521: Landau – Nußdorf – Frankweiler – Albersweiler – Eußerthal – Ramberg; 530: Landau – Arzheim – Ilbesheim Schule – Leinsweiler – Ranschbach; 531: Annweiler – Silz – Klingenmünster – Ilbesheim – Wollmesheim – Landau; 545: Bad Bergzabern – Vorderweidenthal – Erlenbach–Dahn – Dahn